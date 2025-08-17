Söke'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaca çarparak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mert S'nin (33) kullandığı 09 VG 626 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mert S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel