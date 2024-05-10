Üye Girişi
Haberler

Söke'de Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke ilçesinde trafik güvenliği ve kurallarına uyulması konusunda etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası nedeniyle 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganı ile program düzenledi. Kaymakam Ali Akça ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Ali Akça, Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Söke ilçesinde trafik güvenliği ve kurallarına uyulması konusunda etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı ile program düzenledi. Kaymakam Ali Akça ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Ali Akça, Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Her defasında trafikte kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çektiklerini vurgulayan Akça, "Onun için 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Emniyet kemeri takan sürücüleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Kurallara uymak can ve mal kaybının önüne geçiyor. Motosiklet sürücülerimize de kask konusunda uyarılarda bulunmak istiyorum. Bisiklet kullanan vatandaşlarımızın da kask takmasını rica ediyoruz. Kask konusu gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Öte yandan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere; Çocuk Trafik Eğitim Parkında uygulamalı, Fatih ilkokulunda ise teorik eğitimler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Haftası Fatih Demir Ali Akça trafik Fatih Söke Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title