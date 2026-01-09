Haberler

Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın karşılaştığı gazeteci Durmuş Tuna'yı bacağından vurduğu olayda, Kaya gözaltına alındı. Yaralı Tuna hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı Durmuş Tuna'yı bacağından yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aydın'da gazetecilik yapan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Hüseyin Kaya, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
