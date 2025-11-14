Söke'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Faruk Ateş'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
– Olay
Atatürk Mahallesi'nde, 9 Kasım'da evinin önünde bulunan Faruk Ateş silahlı saldırıya uğramış, ihbar üzerine gelen ekipler Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel