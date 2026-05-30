Aydın'da park halindeki otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Z. hayatını kaybetti, yanındaki Nurgül A. ağır yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Söke Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
