Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Söke-Didim yolu Akeller Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile otomobildeki 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez