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Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Söke-Didim yolu Akeller Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile otomobildeki 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
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