Söke'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
