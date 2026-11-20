Söke'de karşı şeride geçen otomobil araçla çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yaralanan iki kişi Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatma Kandemir (65) idaresindeki 07 F 3895 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Sazlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, E.K. yönetimindeki 34 NZG 883 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu B.K, ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA