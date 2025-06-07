Söke'de Gassal, Ücretsiz Cenaze İşlemleri İçin Para Talep Ettiği Gerekçesiyle Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, ücretsiz olması gereken cenaze yıkama işlemleri için para talep eden gassal L.M. tutuklandı. CİMER'e yapılan ihbarlar doğrultusunda başlatılan soruşturma sonucunda, güvenlik kamerası görüntüleri ve ifadeler incelendi.
Aydın'ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER'e çok sayıda ihbar yapıldı.
İhbarların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.
Şüpheli hakkında "rüşvet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.