Söke Belediyesi, Özbaşı Mahallesi'ndeki Akçakavak Ağaçlarını Kurtarmak İçin Çalışma Başlattı

Söke Ovası'nda akçakavak ağaçlarıyla çevrili, adeta bir doğal fotoğraf stüdyosu işlevi gören yoluyla ünlü Özbaşı Mahallesi'nin son hali Söke Belediyesi'ni harekete geçirdi. Akçakavakların kuruması ve bölgede oluşan kirliliğin önüne geçmek için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte biyologlar eşliğinde çalışma başlatıldı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan biyolojik çeşitliliğin ve canlılığın önemine değinerek, Söke'nin her mahallesinin eşit derecede önem taşıdığını vurguladı. Arıkan, "Kişi ve kişiler tarafından ilaç ile ağaçların kurutulduğuna dair ihbarlar alıyoruz buna asla müsaade etmeyiz. Ağaçlarla ilgili araştırma yapılması için de Söke Orman İşletme Şefliği'ne müracaat ederek konunun takipçisi olacağız. Böylesine güzel alanlar yok edildiği gibi, aynı zamanda çöplerin atık deposu haline getirildiği görülüyor. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Özbaşı Mahallesi'nin kavaklarını da canlandırarak gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmak için çaba sarf edeceğiz. Bunun için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışmak ve biyologlar ile alanı eski güzelliğine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.