SOKAKTA YAŞIYORDU, DURAKTA CESEDİ BULUNDU

Adana'da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü bulundu.

Adana'da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde yürüyen kişiler, İsmet İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar'ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.