Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru saldırıya uğradı.

YUNUS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklandı ardından diğer araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı. Polisin zor durumda kaldığı o anlara yunus timleri müdahale etti. Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar yakalandı.