Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada - Haberler

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Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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İstanbul Bağcılar'da bekleme halinde olan minibüslere ceza kesileceğini belirten polis memuru, şoförlerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru saldırıya uğradı.

YUNUS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklandı ardından diğer araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı. Polisin zor durumda kaldığı o anlara yunus timleri müdahale etti. Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar yakalandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bağcılar Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İDRİS ÇELİK:

Eski Türkiye değil artık öyle vurma işi yok hayvan hakları var insana nasıl vursun demokrasi var hukuk var kanun var eskisi gibi dövme işi yok şikayetçi olursa görevinden olur memur kim kimi darp ettiyse şikayetçi olurlar bir birinden

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tarık usta:

abd de olsa 15 kurşunla devam ederdi

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Ahmet YILMAZ:

Bu polise vuran şahısların karakolda çekilen rötgenini nerde bulabilirim?

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