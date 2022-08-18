Sokak ortasında gündüz motosiklet hırsızlığı kamerada MERSİN'de, İbrahim Karakaya'nın 2 ay önce taksitle aldığı sokaktaki motosikletini, gündüz vakti kimliği belirsiz 2 kişi çaldı. MERSİN'de, İbrahim Karakaya'nın 2 ay önce taksitle aldığı sokaktaki motosikletini, gündüz vakti kimliği belirsiz 2 kişi çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açtığı iş yerinde hazır su taşımak için 2 ay önce taksitle satın aldığı sıfır kilometre motosikletinin yerinde olmadığını fark eden İbrahim Karakaya, polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, motosikleti 2 şüphelinin çaldığını belirledi. Olay yerine tek motosikletle gelen şüphelilerden birinin, çaldığı motosikletle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan İbrahim Karakaya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sokak ortasında gündüz motosiklet hırsızlığı kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.