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Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti

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Başkent'te bir sokakta Ankara havası oynayan kadınların görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde vatandaşların toplanarak dans eden kadınları izledikleri görüldü.

Başkent'te sokak ortasında oynanan Ankara havası büyük ilgi gördü. Sokakta bir grup kadının oynadığı oyun havası, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, görüntüler çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İZLEYENLERE KEYİFLİ ANLAR SUNDU

Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ankara'nın kültürel sembollerinden biri olan oyun havasının spontane bir şekilde sokakta yaşatılması, izleyenlere keyifli anlar sundu.

Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDuygu Deniz:

ne günlere kaldık yarabbi

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Haber Yorumlarıapolat:

29 ekim kutlamasında kızılay meydanında oynayan pavyon çalışanı hanımlar... Cumhuriyet kutlu olsun :))

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıDeli Şükrü:

maltepede dükkanlarının reklamını yapıyorlar.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTuranokten Okten:

İlk defa oynatan birini gördüm

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Ya Rabb sen bizlere İlim, irfan, Salih amel den önce edep haya ver sonra diğerlerini ver. Bu gidiş nereye? Onlar orada oynuyor ben burada utanıyorum. Ya siz bedeninizi dişiliğinizi teşhir ederek metalaştırıyorsunuz, kendinizi ne hale getiriyorsunuz farkında değilsiniz. Birşey dediğimizde de geri kafalı yobaz oluyoruz. Allahım sen hepimize hidayet ver suratı müstakime ilet ve oradan ayırma.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Türkiye kısa sürede olsa güzellesmis,sıkıcılıktan çıkmış..

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