Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
Başkent'te bir sokakta Ankara havası oynayan kadınların görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde vatandaşların toplanarak dans eden kadınları izledikleri görüldü.
Başkent'te sokak ortasında oynanan Ankara havası büyük ilgi gördü. Sokakta bir grup kadının oynadığı oyun havası, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, görüntüler çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
İZLEYENLERE KEYİFLİ ANLAR SUNDU
Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ankara'nın kültürel sembollerinden biri olan oyun havasının spontane bir şekilde sokakta yaşatılması, izleyenlere keyifli anlar sundu.