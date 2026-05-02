Sokak ortasında 2 kişi tarafından darbedildi

BOLU'da, 2 kişi tarafından yere yatırılıp darbedilen kişi çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Aktaş Mahallesi Seyit Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 2 kişi, yere yatırdıkları kişiyi sokak ortasında bilinmeyen nedenle darbetmeye başladı. Çevredekiler, duruma müdahale edip kavgayı sonlandırdı. Bölgedeki bir kişi ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

