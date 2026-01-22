Haberler

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı, ağır yaralandı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı, ağır yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik.

MARDİN'in Midyat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı Aldemir (4), ağır yaralandı.

Olay, dün Midyat ilçesi kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde evlerinin önünde oyun oynayan Nazlı Aldemir, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, sağlık ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı Aldemir, buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
