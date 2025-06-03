Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı
Yurt dışında iki köpek, parkta oyun oynayan çocuğa saldırdı. Yere düşürdükleri çocuğu uzun süre ısıran köpekleri çevredekiler taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Talihsiz çocuk köpeklerin elinde uzun süre çığlık atarken, diğer çocuklar da vahşete tanık oldu.
Yurt dışında bir ülkede çekilen görüntüler kan dondurdu. Bir çocuk parkında oyun oynayan çocuklar dehşeti yaşadı.
KÖPEKLER, PARKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA SALDIRDI
Sahibinin elinden kurtulduğu düşünülen 2 köpek, parkta oyun oynayan bir çocuğa saldırdı. Kaydırağın üstüne çıkıp çocuğu aşağı düşüren köpekler uzun süre ısırmaya devam etti.
YARDIM ÇIĞLIKLARI PARKI İNLETTİ
Köpekler tarafından yerde sürüklenen çocuk uzun süre yardım çığlığı attı. Çevredekiler ise köpekleri taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlara arkadaşları da şahit oldu. Vahşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Güncel