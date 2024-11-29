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Sokak Köpekleri Elazığ'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor

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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sokak köpeklerinin toplu halde gezmesi, vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle yoğun insan kalabalığının bulunduğu caddelerde meydana gelen olaylar, panik yaratarak yolların değiştirilmesine neden oldu. Çevre esnafı ve vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyor.

Sokak köpekleri vatandaşları canından bezdirdi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toplu halde gezinen sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toplu halde gezinen sokak köpekleri, vatandaşları canından bezdirdi. İnsan kalabalığının yoğun olduğu caddede araçların peşinden koşan köpekleri gören çevredeki vatandaşlar da panik halinde yollarını değiştiriyor. Çevre esnafı bu duruma tepki gösterirken, vatandaşlar da sokak köpeklerinin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Sokak Köpekleri Elazığ'da Vatandaşları Tedirgin Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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