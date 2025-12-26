Motokurye, kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçarken kaza yaptı

BURSA'da kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçarken, devrilen motosikletin sürücüsü motokurye Emrah S. (25) yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Cebel Caddesi'nde meydana geldi. Caddede motosikletiyle ilerleyen Emrah S., üzerine doğru koşan sokak köpeğini görünce panik yapıp, hızını artırdı. Bu sırada Emrah S.'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Emrah S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin devrilen motosikletten savrulup yere düştüğü, kendisini takip eden köpeğin ise kazanın ardından geri çekildiği görüldü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,