Sokak basketbol turnuvası başladı - Haberler

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Sokak basketbol turnuvası başladı

Bültenler - Güncel
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Sokak basketbol turnuvası başladı

Akhisar Belediyesi tarafından 563. Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen StreetBall Sokak Basketbol Turnuvası Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Yeni Spor Sahalarında başladı.

3 gün sürece olan turnuvada Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kız ve Erkek takımları yer alıyor. Koordinatörlüğünü Akhisar Beleidyespor Basketbol antrenörleri Hüseyin Elibol, Harun Yılmaz ve Erkan Barut'un yaptığı ilk müsabaka dün saat 17.00'de başladı.

3v3 ödüllü turnuvanın ilk gününde 8 maç yapıldı ve maçlar bugün yine saat 17.00'de ikinci gün maçları ile devam ederken yarın final maçları ile son bulacak.

Bültenler / Güncel

Harun Yılmaz, basketbol, Akhisar, Güncel, Haberler

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