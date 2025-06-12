Söğütlük Kent Ormanı'nda Büyük Korku: Ağaç Piknik Masalarının Üzerine Devrildi

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Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde piknik yapan vatandaşların üzerine devrilen kökü çürümüş kavak ağacı, büyük bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, bölge halkı ağaçların durumunun uzmanlarca incelenmesi gerektiğini belirtti.

Söğütlük Kent Ormanı'nda faciadan dönüldü: Piknik masalarının üzerine ağaç devrildi

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar piknik yaptığı esnada masanın üzerine devrilen ağaç sebebiyle büyük korku yaşadı.

Uzun süreli restorasyon ve yenileme sürecinin ardından yeniden halkın kullanımına açılan Söğütlük Millet Bahçesi İzzet Arseven Kent Ormanı'nda büyük tehlike atlatıldı. Piknik yapan vatandaşların bulunduğu alanda kökü zayıf kavak ağacı aniden devrilerek masaların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği piknik alanında, kökü çürümüş olduğu tahmin edilen kavak ağacı ansızın devrildi.

Olay sırasında yakın masalarda oturan vatandaşlar durumu erkenden fark etti, son anda kaçarak kurtuldu. Devrilen ağacın altındaki masada kimsenin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi. Bu facianın ardından bazı aileler korku ve panik içinde bölgeden ayrıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar milyonlarca lira harcanan alanın uzman kişiler tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Milyonlarca lira para harcanarak yenilenen bir piknik alanında böyle tehlikeli durumların yaşanması vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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