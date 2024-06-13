Söğütlü Kaymakamı Levent Mahallesi'nde toplantı gerçekleştirdi

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Levent Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla toplantı gerçekleştirdi.

Her ay bir mahallenin ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda, yapılan ve planlanan çalışmalar ele alınıyor.

Bu kez Levent Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Gün, ormanların yazın yangın riskine karşı korunması konusunda vatandaşların uyarılması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na yönelik çalışmalara da değinen Gün, kurbanlıkların atıklarının Kaymakamlık ve belediye tarafından belirlenen alanlara bırakılması gerektiğini belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kadınların yaptığı yemeklerin Söğütlü Belediyesinin araçlarıyla kimsesi olmayan yaşlılara götürüldüğünü aktaran Gün, "Bu konuda kesmiş olduğunuz kurbanlarınızı bütün ve parçalanmış olarak getirip buraya teslim edebilirsiniz. Allah hayırlarınızı kabul etsin." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve kurum müdürleri de katıldı.