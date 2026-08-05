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Soğuk Hava Deposunda 15 Metreden Düşen İşçi Yaralandı

Soğuk Hava Deposunda 15 Metreden Düşen İşçi Yaralandı
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Nevşehir'in Kavak beldesinde bir soğuk hava deposunda çalışan Aysun D., dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten havalandırma boşluğundan alt kata düştü. İşçilerin yardımıyla çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

NEVŞEHİR'de çalıştığı soğuk hava deposunda 15 metre yükseklikten havalandırma boşluğundan alt kata düşen Aysun D. yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kavak beldesindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Soğuk hava deposunda çalışan Aysun D., dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten havalandırma boşluğundan alt kata düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aysun D., depodaki işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aysun D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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