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Şoför kadrosuna atanan vatandaşın 7 günlük fazla çalışma izni KDK ile geri verildi

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Şoför kadrosuna atanan vatandaşın 7 günlük fazla çalışma izni KDK ile geri verildi
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Kamu hizmetli kadrosunda çalışan vatandaşın 7 günlük fazla çalışma izni, şoför kadrosuna atanmasının ardından kullandırılmadı. KDK'nın incelemesi ve bakanlık görüşmeleri sonucunda izin hakkı geri verildi.

KAMUDA hizmetli kadrosunda görev yaparken 7 günlük fazla çalışma izin hakkı bulunan ve görevde yükselme sınavı ile şoför kadrosuna atandıktan sonra bu haktan yararlanamayan vatandaşın izin hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle geri verildi.

KDK'ya başvuran bir vatandaş, hizmetli kadrosunda çalışırken görevde yükselme sınavı sonucunda şoför kadrosuna atandığını ve 6 ay önce yeni görevine başladığını belirterek, eski işindeki 7 günlük fazla çalışma izninin daha önce kayıt altına alındığını ancak şu anda kendisine kullandırılmadığını belirtti. Söz konusu durumun anayasadaki angarya yasağı, 657 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi ile ilgili bakanlığın izin yönergesine aykırı olduğunu ifade eden vatandaş, izin hakkının kullandırılmasını talep etti. Başvuru üzerine konuyu inceleyen KDK, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceledi. Ardından KDK, araştırma ve idareye önerilerde bulunma görevi kapsamında ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda başvuranın mağduriyeti giderildi ve izin hakkı geri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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