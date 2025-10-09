Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ve Kızını Zehirledi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 94 yaşındaki anne ve 54 yaşındaki kızı hayatlarını kaybetti. Yakınlarının haber alamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.
Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Durkadın Kandemir (94) ile kızı Bahar Kandemir'den (54) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Evde hareketsiz halde bulunan anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anne kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel