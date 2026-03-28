Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile üyeleri tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kırsal Macunlu Mahallesi'nde Kadir G. (70), Zeliha G. (47), Kübra G. (15), Mutallip G. (13) ve Eyüp G. (13) yaşadıkları evde sobadan yayılan dumandan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP'deki istifa sonrası C.başkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken mesaj
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı

İBB talep etmişti! Galata Kulesi'nin tapusuyla ilgili karar
İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya

İşte futbol bu! Siz gece uyurken neler oldu neler
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP'deki istifa sonrası C.başkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken mesaj
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı

İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı