Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemil Ayhan (47), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemil Ayhan (47), hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak'ta bulunan Cevdatoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. 2'si çocuk 5 kişilik ailenin yaşadığı evde bulunanlar, yoğun duman kokusu geldiğini fark etti. Baba Cemil Ayhan'ın hareketsiz yattığını gören aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, Ayhan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ayhan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
