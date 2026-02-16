Haberler

Sobadan sızan gazdan etkilenen çift, tedaviye alındı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 62 yaşındaki Zekeriya ve 60 yaşındaki Zeynep Efe çifti, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Zekeriya (62)-Zeynep Efe (60) çifti, hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta meydana geldi. Zekeriya-Zeynep Efe çiftinden haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve gittiklerinde Efe çiftinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İncelemede; çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
