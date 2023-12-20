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SMA Hastalarına Yardım İçin Konulan Kumbara Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbara çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerine Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbarayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde SMA hastaları için yardım toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu hırsızlık şüphelileri S.Ç, İ.M.D. ve yaşı 18'den küçük olan S.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve İ.M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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