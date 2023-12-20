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SMA Hastalarına Yardım İçin Konulan Kumbara Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

20 Aralık 2023 09:37 Güncelleme: 09:38 Abone Ol

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbara çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.