Slovenya'dan UAD'nin Danışma Görüşüne Destek

Slovenya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin danışma görüşünü açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

UAD'nin, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturduğu belirtilen açıklamada, "Slovenya, UAD'nin İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in BM kurumlarının dokunulmazlığına saygı göstermesi gerektiğine işaret edilerek, İsrail'in özellikle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarını güvence altına alması ve kolaylaştırması gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin önem arz ettiği aktarılan açıklamada, bunun bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında da vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

UAD, bugün açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanmasının yasak olduğunu, İsrail'in, UNRWA'yı kısıtlayarak ve faaliyetlerini engelleyerek hakların korunmasını zedelediğini ifade etmişti.