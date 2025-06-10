Slovenya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan Geminin Alıkonulmasına Tepki

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinin, " Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısı" olduğunu bildirdi.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yasa dışı bir şekilde alıkonulan sivil gemi, Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısıdır." ifadesine yer verildi.

Madleen gemisindeki ekibin sınır dışı edileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Onlar evine gönderilirken, Gazze'de milyonlarca insan kapana kısılmış bir durumda kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

Açıklamada, " Gazze'de ateşkesin sağlanması, güvenli ve büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ehemmiyetini korumayı sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.