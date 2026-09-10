Slovenya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Slovenya'da aşırı sıcakların ardından etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin birçok kesiminde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağacın devrildiği, çatıların uçtuğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ülkede etkili olan "okyanus rüzgarının" şiddetinin çok yüksek olduğu görüldü.

Slovenya Meteoroloji Birliği de hava sıcaklığındaki düşüşün devam edeceği, şiddetli yağış ve rüzgarların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA