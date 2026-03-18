İsrailli istihbarat şirketinin, Slovenya'daki seçim sürecini doğrudan etkilediği öne sürüldü

Slovenya'da yaklaşan genel seçim öncesinde, 'Black Cube' olarak bilinen bir İsrailli istihbarat şirketinin muhalefetle yaptığı görüşmeler ve süreci etkilediği iddiaları, hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara yol açtı.

Slovenya'da 22 Mart Pazar günü yapılacak genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkedeki süreci doğrudan etkilediği iddia edildi.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürdü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savundu."

İsrailli şirketin, 22 Mart'ta genel seçimin düzenleneceği Slovenya'da süreci doğrudan etkilediği iddiası üzerine Başbakan Robert Golob, "dış servisleri" ülkesindeki demokratik süreci etkilemekte suçladı.

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da iddiaların doğrulanması halinde bunun Slovenya'nın egemenliğine doğrudan bir saldırı olarak nitelenebileceğini söyledi.

İddialar üzerine açıklama yapan SDS Genel Başkanı Jansa ise "Kara Küp" ismini daha önce hiç duymadığını belirtti.

Bu arada, Golob liderliğindeki hükümet, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu