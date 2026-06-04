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Slovenya'da meclis oylamasının ardından yeni hükümet kuruldu

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Slovenya'da 22 Mart'taki genel seçimin ardından Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümet, meclis oylamasıyla onaylanarak göreve başladı. Yeni hükümette 15 bakan için 49 'evet', 30 'hayır' oyu kullanıldı. Eski Başbakan Golob devir teslim töreninde ülkenin güçlü olduğunu vurgularken, Jansa'nın İsrail ile işbirliği iddiaları ve 'casus' skandalı da gündemde.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı.

Slovenya Ulusal Meclisinde yapılan oylamada, Jansa'nın önerdiği yeni hükümet oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni hükümette görev alacak 15 bakan için 49 milletvekili "evet", 30 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Yeni hükümetteki isimler oylamanın ardından yemin ederek görevlerine başladı.

Eski Başbakan Robert Golob da devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, Slovenya'nın güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde "İsrail ile işbirliği yaptığı" iddialarıyla gündeme gelen Jansa ise dördüncü kez başbakan olarak 4 yıl boyunca görev yapacak.

Bu arada, Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Tone Kajzer, "bakan adayı" olarak mecliste yaptığı açıklamada, Slovenya'nın artık İsrail'i kınayan açıklamalar yapmayacağını ifade etmişti.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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