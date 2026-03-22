Slovenya'da halk, genel seçim için sandık başında

Avrupa Birliği üyesi Slovenya'da, 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek için genel seçimde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. 1 milyon 700 binden fazla seçmen, 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'da, 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek için düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Slovenyalı seçmenler, yerel saatle 07.00'de, ülke genelinde kurulan 3 binden fazla sandıkta oy kullanmaya başladı.

Seçimde, kayıtlı 1 milyon 700 binden fazla seçmen, 90 milletvekilini belirlemek için 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 29 sandıkta oy verme işlemi yapılabilecek.

Devlet Seçim Komisyonu (DVK) tarafından seçime dair ilk sonuçların 20.30'da açıklanması bekleniyor.

DVK Direktörü Igor Zorcic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 22.00'ye kadar oyların yüzde 70'ini saymayı hedeflediklerini belirtti.

Slovenya'da genel seçim, orantılı temsil esasına dayanan bir sistemle yapılıyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor, İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile ulusal meclis 90 üyeden oluşuyor.

AB ülkesi Slovenya'da son genel seçim 2022'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
