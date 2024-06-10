Slovenya'da AP seçimlerini muhalefet partisi kazandı

Slovenya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin kazananı, resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) oldu.

AP'ye 9 parlamenter gönderme hakkı bulunan Slovenya'da basına yansıyan ve resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki sağcı SDS AP'de 4, Özgürlük Hareketi 2, Yeni Slovenya 1, Vesna - Yeşiller Partisi 1, Sosyal Demokratlar 1 saldalye elde etti.

SDS Genel Başkanı Janez Jansa, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki resmi olmayan seçim sonuçlarının Fransa ile aynı mesajı verdiğini ifade ederek, hükümete erken seçim kararı alma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise aşırı sağ partilerin AP'de güç kazanmasından endişe duyduklarını belirterek, Avrupa değerlerine bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Öte yandan AP seçimleriyle referandum da düzenlenen Slovenya'da, vatandaşların yüzde 54'ünün ölümcül hastalar için destekli ölüm hakkının yasalaştırılmasını onayladığı belirtildi.