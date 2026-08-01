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Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar trafik kazasında hafif yaralandı

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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın trafik kazası geçirdiği ve hafif yaralandığı belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın trafik kazası geçirdiği ve hafif yaralandığı belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pirc Musar'ın Hırvatistan'da katıldığı bir etkinlik sonrası dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği ifade edildi.

Pirc Musar'ın tedbir amaçlı dün geceyi hastanede geçirdiği belirtilen açıklamada, hafif yaralanan Pirc Musar'ın bugün evinde dinlendiği aktarıldı.

Açıklamada, iki polis aracının karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 2 yaralı olduğu, yaralıların hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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