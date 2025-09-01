Slovenya Cumhurbaşkanı Musar'dan Gazze Meselesine Dikkat Çekti

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, "Yeni Dünya Düzeninde Avrupa" temasıyla düzenlenen 20. Bled Stratejik Forumu'nda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Bled Gölü'nün de yer aldığı kentte başlayan forumun açılışını Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon yaptı.

Musar, konuşmasında, Avrupa'nın artık dünya siyasetinde ya da ekonomik alanda süper güç olmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) birlik olmak yerine ayrışmaya doğru gittiğini söyleyen Musar, Avrupa'nın kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Temel insan haklarına saygı duyma konusunda ülkelerin problem yaşadığını dile getiren Musar, şöyle devam etti:

"Nasyonalizm ve faşizm altında milyonlarca insanın öldürülmesini, Holokost ve diğer insanlığa karşı suçları bugün Gazze'de ya da dünyanın çeşitli yerlerinde izlediğimiz dehşetlerle kıyaslamaya niyetim yok ama söylemeliyim ki dünya, Srebrenitsa'daki soykırımı kınadı ve failleri mahkemeye çıkardı. Öyleyse neden sadece birkaç on yıl sonra bazı politikacılar, İsrail'in Filistinlilere karşı Gazze'deki soykırım politikasına göz yummakta ya da onu savunmakta tereddüt etmiyor?"

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Musar, "Nasıl olur da hala AB ülkelerinde bile, Gazze halkının çoğunluğunun defalarca yerinden edilmesi, evlerin yüzde 90'ının zarar görmesi ya da yok olması, ciddi gıda, su, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntısı gibi sorunlara duyarsız kalan politikacılar var? Bunlar retorik sorular değil, bu bir insanlık meselesi olarak bize zarar veriyor. Gazze ve Batı Şeria'nın politik sahnenin radarından asla kaybolmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Musar, birçok devletin Ukrayna'da insan hakları ihlallerine karşı çıktığını ancak aynı hassasiyeti İsrail'in saldırdığı Gazze'dekiler için göstermediğini, ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanımaları gerektiğini belirtti.