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Slovenya Başbakanı Jansa, ABD ara seçimlerini Ukrayna desteği için umut olarak gördü

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Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ABD ara seçimlerinin Ukrayna'ya destek ve enerji fiyatları açısından olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu söyledi. Jansa, Metlika'daki ziyarette seçim sonuçlarını değerlendirip enerji fiyatlarının düşmesine katkı sağlamasını da umduğunu ekledi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği ABD ara seçimlerinin Ukrayna'ya destek ve enerji fiyatları açısından olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu söyledi.

Jansa, hükümetin Slovenya'nın güneydoğusuna düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Metlika'da, gazetecilerin ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Jansa, "Umarım bu ABD'nin Ukrayna'ya desteği açısından iyi bir işarettir." dedi.

Jansa, seçim sonuçlarının enerji fiyatlarının düşmesine de katkı sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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