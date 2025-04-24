İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Slovakya Hükümeti Covid-19 Aşı Alımlarını Durdurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya, Covid-19 aşılarında yüksek miktarda DNA ve belirtilmemiş maddeler bulunduğu yönündeki raporlar sonrası aşı alımını durdurma kararı aldı. Başbakan Robert Fico, alınan kararın halk sağlığı açısından gerekli olduğunu ifade etti.

- Slovakya hükümeti, Covid-19 aşı alımlarını durdurma kararı aldı

BRATİSLAVA - Slovakya hükümeti, ülkeye tedarik edilen Covid-19 aşılarında yüksek miktarda DNA ve üreticiler tarafından beyan edilmemiş maddeler bulunduğunu ortaya koyan bir raporun ardından Covid-19 aşısı alımını durdurma kararı aldı.

Slovakya hükümeti, Covid-19 aşısı alımını durdurma kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamayı Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptı. Slovakya Başbakanı Fico, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Slovakya'da kullanılan aşıların içinde üreticinin ambalaj bilgilerinde belirtmeyen son derece yüksek seviyelerde DNA ve başka maddeler bulunduğuna dair bir uzman görüşü söz konusu" dedi. Fico, kendilerine sunulan raporun ardından hükümetin Covid-19 aşı alımlarını derhal durdurma kararı aldığını duyurdu. Fico, bir önceki hükümet tarafından 2023 yılında imzalanan aşı alım anlaşması çerçevesinde Slovakya'nın halen 5,7 milyon euro karşılığında 300 bin doz daha aşı teslim alması gerektiğine dikkat çekti. Salgın döneminde Covid-19 aşısı olmayı reddeden siyasetçiler arasında yer alan Fico, "Daha fazla bilgi edinene kadar kalan aşıları almamak veya ödeme yapmamak konusundaki geçici karar alınması doğru bir adımdır" ifadesini kullandı.

Meselenin makul bir zaman dilimi içinde çözülmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Fico, Slovakya Bilimler Akademisi'nin de aşılarda DNA ve diğer maddelerin varlığına ilişkin bir analiz yapmasını talep edeceklerini açıkladı. Aşılara ilişkin ciddi bulgular hakkında halkı bilgilendirmenin hükümetin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Fico, "Covid-19 aşılanma oranları son derece düşük olsa da insanlar, bu konuda uyarılmayı hak ediyor" dedi.

Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya ise Fico hükümetini komplo teorilerini kullanarak suni gündem oluşturmaya ve dikkatleri hükümetin başarısız politikalarından uzaklaştırmaya çalışmakla suçladı.

mRNA aşısı üreticileri Pfizer-BioNTech ve Moderna'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.