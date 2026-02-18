Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Orta Doğu'da barışın iki devletli çözümden geçtiğini belirtti

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin iki devletli çözümden geçtiğini belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, Blanar, başkent Bratislava'da Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ila bir araya gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blanar, Slovakya'nın, "İsrail-Filistin çatışmasına" iki devletli çözümün destekçisi olduğunu ve barış girişimlerinde rol almak istediğini belirtti.

İki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Blanar, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun açılış oturumuna "gözlemci" olarak katılacaklarını bildirdi.

Juraj Blanar, "Barış Kurulu'nun hedefinin iki devletli bir çözüm olduğu belirlenirse çok memnun oluruz." dedi.

Bakan Ağabekyan da Slovakya'nın desteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Gazze'deki durumun kritik olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ağabekyan, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini hatırlatarak, Tel Aviv'in attığı adımların, Filistin'in toprak bütünlüğünü ve iki devletli çözümün pratikte uygulanmasını baltaladığını kaydetti.