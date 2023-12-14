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Slovakya, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine tam destek veriyor

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Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik sürecine tam destek verdiklerini açıkladı. Kalinak, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile yaptığı görüşmede işbirliğini güçlendirmeyi ve ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine tam destek verdiğini söyledi.

Kalinak, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Zukan Helez ile basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda (EUFOR Althea) görev yapan Slovakya askerlerini ziyarete geldiklerini belirten Kalinak, "Tabii ki ziyaretimizin asıl amacı sadece askerlerimizi ziyaret etmek değil. Gelecek dönem için işbirliğini de görüştük." dedi.

Kalinak, "Bosna Hersek'in AB geleceği bizim için öncelik. Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde bizim desteğimiz tam. Yapabileceğimiz şeyleri seve seve yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

Helez de Slovakya ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını söyleyerek, Slovakya'nın, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür etti.

Savunma işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını kaydeden Helez, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyelere çıkması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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