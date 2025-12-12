Haberler

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın askeri harcamalarını finanse etmeyeceklerini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın askeri harcamalarına destek vermeyeceği ve barış sürecine yönelik yanlış stratejiler benimsediği mesajını verdi. Ukrayna'nın mali ihtiyaçları ve dondurulan Rus varlıkları üzerindeki değerlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın finansal ihtiyaçları için, bu ülkenin askeri harcamalarına katkı sağlayacak herhangi bir çözüm önerisini desteklemeyeceğini açıkladı.

Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve tüm AB üye ülkeleri başbakanlarına gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları için mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa Komisyonu'nun çözüm önerileri ve dondurulan Rus varlıklarının kullanımına ilişkin değerlendirmelerini sunan Fico, Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümünün bulunmadığını vurguladı.

Fico, AB'nin çatışmaya yönelik stratejisinin yanlış olduğunu, savaşın devam etmesinin, Ukrayna'nın olası barış müzakerelerindeki konumunu güçlendirmediğini kaydetti.

Bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği çabaya desteğinin altını çizen Fico, "Yaklaşan AB Konseyi toplantısında, Ukrayna'nın askeri harcamalarını kapsayacak herhangi bir çözüm önerisini desteklemeyeceğimi açık şekilde belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Fico, savunduğu barış politikasının, askeri çatışmanın uzamasını destekleyecek şekilde oy kullanmasını engellediğini belirterek, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının, ABD'nin barış çabalarını tehlikeye atabileceğine işaret etti.

Ukrayna'ya insani yardım kapsamında birçok alanda destek olduklarına değinen Fico, "Ukrayna'nın AB'ye katılımını destekliyoruz, ancak bir yandan savaşı destekleyen diğer yandan Ukrayna'nın AB'ye erken katılımına ilişkin ciddi çekinceleri dile getiren AB ülkeleri olduğunu kabul etmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
title