Şizofreni Hastası Rehin Almak İstedi
Sason'da annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan şizofreni hastası Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İKNA İDİLEN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sason ilçesinde elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Ömer Murat G., sağlık kontrolü için ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sayım ÖZMEN/SASON (Batman),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel