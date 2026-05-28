CHP'den bayram ziyaretleri: Birlik ve hukuk vurgusu

CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde CHP'li Ali Fazıl Kasap, siyasi partilerin ortak hedefinin vatandaşın yaşam standardını yükseltmek olması gerektiğini vurgularken; Vatan Partisi, YRP ve ANAP temsilcileri CHP'deki yönetim değişikliği sürecine ilişkin birlik, hukuk ve uzlaşı mesajları verdi.

CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Vatan Partisi, YRP ve ANAP'ı ziyaret etti.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor.

VATAN PARTİSİ ZİYARETİ

CHP'yi karşılayan Vatan Partisi heyetinde MYK Üyesi Nusret Senem, MKK üyesi Berke Mustafa Merkil, Öncü Kadın Genel Sekreteri Şule Uncu, Öncü Gençlik MYK üyesi Mirza Çelik ilke Genel Sayman Yardımcısı Kıymet Yıldarı yer aldı.

CHP'li Kasap burada yaptığı konuşmada, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyorlar ya. Bizim vatan için o teferruatlar ortadan kalktı. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor Türkiye'nin bağımsızlığı için. Her eve bayram girmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkede barış ve huzur ortamının, adaletin en üst seviyeye çıkartılması gerekiyor. Bunun için tüm siyasi oluşumların tek hedefi insanın daha üst kalitede bir yaşam standardı sunmak. Bunun için tüm siyasi partilerle birlikte hedefimiz buysa işbirliği yapabiliriz. Onun dışında ayrılıkçı bir unsur değiliz. Bu manada Türkiye'nin daha ileriye çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SENEM: YARGI KARARININ UYGULANMASI GEREKİR

Vatan Partili Senem de şunları kaydetti:

"Bu bayramda ülkemizin hem iç sorunları hem de siyasi ortam açısından değişik bir durum var. Özellikle CHP ile ilgili fikirler gündemde. O gündem dolayısıyla da şunu ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımızın görüşleri de kamuoyuna yansıdı. Bir partinin kongresinin ya da siyasi iktidarın parayla çeşitli çıkar şeyleriyle elde edilmesini doğru buluyorum. Mesele aslında bizim için bundan ibarettir. Mutlak butlan meselesiyle ilgili olarak da hukuki olarak yargılamanın yetkili mahkemede yürütüldüğü kanısındayız. Bizim bu konuda hiçbir konuda tereddüdümüz yok. Bir sıkıntı görmüyoruz. Ben 48 yıldır hukukçuyum. Son tartışmaları hiçbir şekilde doğru bulmadığımı ifade etmeliyim. Mutlak butlan nedeniyle de tedbir verilmesi çok doğal. CHP'nin kendi birliğini ve bütünlüğünü koruyarak bu süreçten çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'nin demokrasisi için de bu son derece önemlidir. Bizim açımızdan Türk demokrasisinin böyle şaibelere düşmeden, daha sağlıklı bir şekilde yürümesidir. Tabi bu davanın iç kısmına girmek istemem. Bu da bizi çok ilgilendirmez olmuş mu, olmamış mı… Bunlara çok fazla bakmamak gerektiğini düşünüyoruz. Ama her şeyden önce verilmiş bir yargı kararı var. O yargı kararının uygulanması gerekir. Önümüzdeki dönemde siyasi mücadele faslında da birlikte ve omuz omuza olma imkanları olur, hep beraber yürürüz. Sonuna kadar desteklerimizi de ifade ediyoruz. Zaten Genel Başkanımız da ifade etti 'biz tarafız' diye. Hem hukukun tarafıyız hem de tabii ki siyasi süreçlerin ahlaki bir düzeyde yürütülmesi tarafıyız."

YENİDEN REFAH ZİYARETİ

Vatan Partisi ziyaretinin ardından CHP heyeti, Yeniden Refah Partisi'ne gitti. Yeniden Refah Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK Üyesi Ferhat Uysal, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ve Eskişehir İl Sorumlusu Şivekar Tütenk yer aldı.

Ziyarette ilk olarak konuşan CHP'li Kasap, tüm siyasi partilerin ortak hedefinin vatandaşlara daha yüksek yaşam standardı sunmak olması gerektiğini söyledi. Kasap, ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine açık olduklarını ve Türkiye'nin ilerlemesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

OSMANAĞAOĞLU: BİR AN EVVEL BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE YOL ALIRSINIZ İNŞALLAH

YRP'li Osmanağaoğlu da şöyle konuştu:

"Sizlerin yaşamış olduğu bu durumdan bir an evvel güzellikler içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde ortak aklı kullanarak inşallah bir yol alacağınız siyasi yürüyüşün tekrarını diliyoruz. Yapacak güçtesiniz. CHP, cumhuriyet ile yaşıt bir parti. Geleneği bilen, örfü bilen, temeli olan bir parti. Bu konuda da Türk siyaseti adına, siyasi kültür adına sizlere bu konuda birlik ve beraberlik diliyoruz."

YRP, ziyaretini tamamlayan CHP heyeti buradan da Anavatan Partisi'ne geçti. CHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Yurtoğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aslan, Gençlik Kolları Başkanı İrfan Onur Atayakulol karşıladı.

ANAP ZİYARETİ

Anavatan Partisi adına konuşan Yurtoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet aklıyla, lisanıyla yapıcı, samimi, akılcı yaklaşımı gerçekten alkışlanacak bir röportaj vermiş. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü artık agresif siyaset yapılmamalı. Hele hele CHP'nin kendi kültürüne zaten yakışmayan bir durumla karşı karşıya kaldınız. Kemal Bey'in süreci çok güzel kontrol ettiğini düşünüyorum. Bu da onun devlet terbiyesini aldığını gösterir ve bunun toplumda mutlaka karşılığı olacaktır. Çünkü insanlar artık gerçekten agresif siyaset istemiyorlar; sakin, çözümcül ve barışçıl… Sonuçta kimse birbirinin düşmanı değil. Orta yolun bulunması lazım. Temennimiz o. Hukuk bir karar vermiş, hukuku tanımamazlık olmaz zaten. Devletini tanıyacaksın. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi de iletin. Çok da selamlarımı iletin. Bence güzel bir adım olacak. CHP'nin kurumsal kimliğine, kültürüne, tekrar kendi içinde de bir hatırlatma, silkelenme iyi olacaktır diye düşünüyorum. BU çok güzel bir hizmet bence şu an."

Kaynak: ANKA