Haberler

Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... CHP Genel Merkez Heyeti MHP'ye Ziyarette Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında MHP'yi ziyaret etti.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor.

CHP heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Heyetler ziyarette birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladılar.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, "Terörsüz Türkiye'nin çözümüne yaklaşılan bir yerde, düzensiz bir dünyanın baskın olmaya başladığı bir yerde sağduyunun ve ortak aklın öne çıkması gerekiyor" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da "Tersten söylersek, terörlü Türkiye'yi biz de istemiyoruz. Zengin, müreffeh bir coğrafya olmamız tek temennimizdir. Kavga etmeyeceğimiz, ana ilkenin Türkiye'nin huzuru, barışı ve refahı olacağı günler için biz de elimizi değil, gövdemizi bile taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Dün Beşiktaş'la görüşmüştü, bugün yeni takımıyla el sıkıştı
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı