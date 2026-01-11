Anka Haber Ajansı 11 Ocak Pazar Gündemi

10.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri" ile ilgili toplantıda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halep'teki gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DENİZLİ)

14.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)