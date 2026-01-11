Anka Haber Ajansı 11 Ocak Pazar Gündemi
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 'Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri' üzerine toplantı yapacakken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Halep'teki gelişmeleri değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak. EYT ve Emekliler Federasyonu, İstanbul'da basın açıklaması yaparak seslerini duyuracak.
10.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri" ile ilgili toplantıda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)
13.00 - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halep'teki gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DENİZLİ)
14.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)