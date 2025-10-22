Siyah Kalp Dizisi Uluslararası Ödül Kazandı
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisi, Produ Awards 2025'te 'En İyi Yabancı Dizi' ödülünü kazandı. Başrol oyuncusu Aras Aydın da 'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği "Siyah Kalp" dizisi, uluslararası başarıya imza attı.
TIMS&B Productions yapımı dizi, Latin Amerika'nın prestijli ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025'te "Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)" kategorisinde ödül kazandı.
Inter Medya'nın dağıtımını üstlendiği dizinin başrollerinden Aras Aydın da "Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)" dalında ödüle layık görüldü.
Produ Awards 2025 töreni, 11 Kasım'da "premiosprodu.com" adresi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanacak.
Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel