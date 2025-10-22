Haberler

Siyah Kalp Dizisi Uluslararası Ödül Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisi, Produ Awards 2025'te 'En İyi Yabancı Dizi' ödülünü kazandı. Başrol oyuncusu Aras Aydın da 'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği "Siyah Kalp" dizisi, uluslararası başarıya imza attı.

TIMS&B Productions yapımı dizi, Latin Amerika'nın prestijli ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025'te "Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)" kategorisinde ödül kazandı.

Inter Medya'nın dağıtımını üstlendiği dizinin başrollerinden Aras Aydın da "Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)" dalında ödüle layık görüldü.

Produ Awards 2025 töreni, 11 Kasım'da "premiosprodu.com" adresi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.