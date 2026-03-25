Haberler

58. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen SİYAD Ödülleri, bu yıl 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmiyle büyük bir başarı elde eden Emine Yıldırım'a dört ödül verdi. Ayrıca birçok yapım, çeşitli kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Sinema Yazarları Derneğinin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği SİYAD Ödülleri, 58. kez sahiplerine kavuştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2025'te gösterime giren tüm yapımların çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada kazanan eserler SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Emine Yıldırım imzalı "Gündüz Apollon Gece Athena" dört ödülle ayrılırken, "Yeni Şafak Solarken" ve "O da Bir Şey mi" filmleri de üçer ödüle layık görüldü.

Toplam 19 dalda ödül verilen gecede, "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ve "Giovanni Scognamillo Fantastik Film" ödüllerinin sahibi oldu.

Gürcan Keltek imzalı "Yeni Şafak Solarken" filmi "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Müzik" ödüllerini kazandı.

Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filminin başrolünü üstlenen Merve Asya Özgür, "Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünü aldı. İpek Bilgin, aynı filmdeki performansıyla "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülünü "Gecenin Kıyısı" ile Ahmet Rıfat Şungar, "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülünü de "Gündüz Apollon Gece Athena"daki rolüyle Barış Gönenen kazandı."

"Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film" kategorisinde Aybüke Avcı'nın "Domates, Biber, Depresyon" filmi, belgesel kategorilerinde Orhan Eskiköy'ün "Ev", Çağla Gillis'in "E Blok, Daire 5" filmleri ödüllendirildi."

"En İyi Kısa Film" ödülü "Kirpik" filminin, "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" ise "Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)" filminin yönetmeni Toprak Işık'ın oldu."

Törende ayrıca, Biket İlhan ile Selma Güneri'ye onur ödülü, Susma Bitsin'e ise emek ödülü sunuldu.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

