Haberler

Eskişehir'de otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde F.E. (21) idaresindeki 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Cemalettin Gencer ile kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

SUV araçta bulunan E.E.G. (17) ve H.G. (46) ile otomobilin sürücüsü F.E. ile yanındaki yolcu S.O. (21) yaralandı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

